مناورات صينية روسية.. ماذا يحدث بعد زيارة بيلوسى لـ تايوان؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تصاعدت الأزمة بين واشنطن وبكين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان، إذ اعتبرت بكين الزيارة انتهاكاً لسيادتها، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية نتيجة هذه الزيارة.





وأعلنت السلطات الصينية فور الزيارة، إطلاق مناورات عسكرية حول تايوان تضمنت الذخيرة الحية، كما فرضت عقوبات على بيلوسى وأوقفت التعاون مع واشنطن. كذلك أعلنت وزارة الدفاع الصينية، عزمها إرسال قوات إلى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.

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