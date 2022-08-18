العالم اليوم - انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 04:22 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 2000 إلى رقم معدل موسميا يبلغ 250 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 10 آلاف عما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا 265 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال أقل من النطاق 270 ألف و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

وقامت شركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا، الحساسة لسعر الفائدة، بتسريح موظفين استجابة لتباطؤ الطلب الناجم عن حملة الاحتياطي الفيدرالي القوية لتشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس.