العالم اليوم - الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد محضر الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 04:22 مساءً - لامس الدولار الأميركي أعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع، اليوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، والذي أشار إلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة الأميركية لفترة أطول بهدف خفض التضخم.

وتسبب صعود الدولار في انخفاض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون 1.2 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.

كما انخفض اليورو إلى 1.0146 دولار أميركي، وكذلك الين الياباني إلى 135.45 للدولار.

ودفع هذا مؤشر الدولار للوصول إلى مستوى 106.96، وهو الأعلى منذ أواخر شهر يوليو.

ومع ذلك، قلص كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين خسائرهم خلال التعاملات الصباحية وعوضت العملات الثلاث خسائرها ليجري تداولها دون تغيير يذكر خلال اليوم، تاركة مؤشر الدولار عند 106.65.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين بالمجلس لا يرون أدلة تذكر على أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تنحسر.

وكشف المحضر أن المسؤولين ألمحوا إلى تباطؤ وتيرة الزيادات في نهاية المطاف، ولكن دون التحول إلى خفض معدلات الفائدة في عام 2023.

وفي التعاملات الآسيوية، حقق الدولار الأميركي أكبر مكاسبه مقابل الدولار الأسترالي، والذي انخفض بفعل تأثير نمو الأجور الأضعف من المتوقع على توقعات معدلات الفائدة في أستراليا.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 0.6899 دولار بعد نشر بيانات التوظيف والتي أظهرت تراجعا في كل من التوظيف ومعدل البطالة، قبل أن يرتد بزيادة طفيفة إلى 0.6951 دولار.

في غضون ذلك، استمر اليوان الصيني في مواجهة المتاعب، في وقت تخيم فيه العديد من المشكلات على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض اليوان 0.2 بالمئة تقريبا إلى 6.788 مقابل الدولار، كما انخفض أيضا إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مقابل اليورو.