تسجيل الدخول رابط منظومة القروض السكنية pmhi ly في ليبيا 2022 حكومتنا

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول منظومة القروض السكنية; تقديم طلب للحصول على قرض سكني للشباب في ليبيا 2022; تنطلق المبادرة الليبية لإشراك فئة الشباب في نظام القروض السكنيةّ وفتح المجال لتملك أراضي للمقبلين على الزواج يما يلبي أساسيات الدعم الاجتماعي وتحسين نمط عيش المجتمع الليبي في مسعى تم ترجّمته من حكومة البلاد من خلال طرح برنامج يوافق بمنح قروض سكنية في ليبيا وهو ما أصبح العثور على منظومته ضمن أوليات الشعب الليبي ممن تتوافق فيهم شروط لتقديم طلب على منظومة القروض pmhi ly، ونوضحّ في نص هذا المقال طريقة التسجيل منظومة القروض ليبيا، فتابعونا.

منظومة القروض مصرف الادخار

منظومة القروض مصرف الادخار، يهدفّ العديد من الليبيين بالوصول الى الرابط المخصص لمنظمة القروض السكنية مصرف الادخار وعليهّ تم إتاحة رابط https://www.pmhi.ly/register لبدء التسجيل من خلاله، وبالرجوع الى الرابط السابقّ، يمكن إنشاء حساب جديد على منظمة القروض السكنية والإسكان بإستخدام المستفيد رقم هاتف واستلام الرقم السري وهي خطوة تضمن تفعيل الحساب على هذه المنظومة الالكترونية، وفي تسلسل ما بعد التسجيل يمكن الانتقال نموذج تقديم الطلب للقرض السكني وتعبئته وإرسالهّ، وسنأخذكم الى تفاصيل ذلك في الفقرات اللاحقة.

التسجيل في منظومة القروض السكنية

يمكن الرجوع المقال السابق لمعرفة التسجيل في منظومة القروض وتقديم الطلب أون لاين، حيثّ تم اعتماد أساليب الكترونية للتسجيل والاشتراك في منظومة القروض السكنية إعتبارا من 27 فبراير 2022، حيث تركز المنظومة المذكورة على دعم المواطن الليبي منخفض الدخل من خلال استقبالها الطلب والموافقة عليه لتلقي قروض سكنية واراضي سكنية ضمن موجب مبادرة رئيس الحكومة للإسكان والاسر المحتاجة.

مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة

منظومة القروض السكنية مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي بمجرد التسجيل فيها يمكن التقدم للحصول على منفعة القرض السكني او قطعة ارض ضمن الخيارات المقدمة من الحكومة الليبية يما يلائم خيارات المواطن الليبي ، ويلزمه في تقديم الطلب تعبئة البيانات التي تظهر في نموذج التسجيل في استمارة المنظومة هذه بأن يقوم بإدخال البيانات الشخصية وما يتعلق بالوظيفة وايضا طبيعة ونوع المزايا التي يريد الحصول عليها، وفي ذلك تؤكد الحكومة الليبية عن طرح 50 الف قطعة ارض يتم توزيعها على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تخصيص 25 ألف قطعة أرض، وذلك للأشخاص الذين يقدمون معلومات دقيقة تخصهم على المنظومة المتوفرة ويتم التأكد منها عبر آليات المتابعة من الباحثين الرسميين الى مسكن المستفيد الراغب بقطعة ارض كما يتم العمل بنظام الأولوية لذوي الدخل المحدود وفئات أخرى لذلك مجرد التقديم لا يعني الموافقة على طلبك الذي تقدمه عبر لينك منظومة القروض السكنية

منظومة القروض مصرف الادخار

في إطار مبادرة رئيس الحكومة للاسر المحتاجة في ليبيا التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تتجاوب في تخصيص مبالغ للاسر الأقل دخلاً بواقع 150,000 الف دينار يستفيد منها 25 ألف مستفيد كتمويل قرضي يقدمه مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

رابط منظومة القروض

يمكن الإنتقال مباشرة إلى رابط منظومة القروض السكنية في ليبيا من ذلك الرابط pmhi ly register ومن خلال يكون التسجيل الالكتروني، وبالنقر على الرابط السابق يمكنك بدء التسجيل الجديد لفتح الحساب لأول مرة باستخدام رقم الهاتف التابع لكم ثم تلقي كود عبره لتفعيل المنصة، وهكذا قدمنا تسجيل الدخول في منظومة القروض ليبيا للشباب بهذه الكيفية.

آلية التسجيل في منظومة القروض السكنية وتقديم طلب