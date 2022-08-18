جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أن مقاتلتين روسيتين انتهكتا المجال الجوى للبلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق فى الحادث، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





ويأتى الحادث بعد يومين فقط من إعلان فنلندا أنها تعتزم خفض عدد التأشيرات السياحية لمواطنى روسيا اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك ردا على الحرب الروسية فى أوكرانيا. وتحاول فنلندا، التى تسعى للانضمام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" بسبب هجوم موسكو على كييف، استقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكرانيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوى لفنلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.