العالم اليوم - من هو حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 03:25 مساءً - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، ومن المنتظر أن يتم تفعيل القرار بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب.
وجاء اختيار محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخراً، قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، بعد قرابة 7 سنوات قضاهم في منصبه الذي بدأه في 27 من نوفمبر عام 2015.
وجاء اختيار عبد الله بسبب خبرته الكبيرة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر".
وحصل المحافظ الجديد للبنك المركزي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة الأميركية في القاهرة، وعلى ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة نفسها.
كما تم تعيينه رئيساً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعلان خطة طموحة لتطوير القطاع، بجانب شغله لعدد من المناصب التنفيذية الكبرى كعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري.
وعلى المستوى الأكاديمي فقد عمل محافظ البنك المركزي الجديد في عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأميركية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة.
وعمل عبد الله عضواً بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى، على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة "كوكا كولا" مصر، وعدد من الشركات الكبرى، بجانب اختياره عضوا مؤسسا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوا مؤسسا ورئيساً في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.
يذكر أنّ الرئيس السيسي كان قد أصدر قراراً جمهورياً، بقبول اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن عدم الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
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