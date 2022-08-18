قتلى وجرحى بانفجار استهدف مسجدا بكابول
أعلنت مصادر طبية وأمنية أفغانية مقتل وإصابة العشرات في تفجير استهدف مسجدا في العاصمة كابول.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى اللحظة.
وذكرت شبكة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مستشفى الطوارئ في كابول أنه استقبل 27 شخصا من الحادث حتى الآن.. من بينهم خمسة أطفال .
ومن جهته قال متحدث باسم شرطة كابول في تصريح صحفي: إن الانفجار وقع داخل مسجد الصادقية في منطقة خير خانه الواقعة شمال شرق العاصمة، وأوقع عددا من القتلى والجرحى.
وهذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مسجدا في أفغانستان خلال شهر ونصف؛ إذ قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في هجوم استهدف مسجدا بولاية قندوز شمال شرقي البلاد.
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