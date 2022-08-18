نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة حساب معدل التوجيهي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حساب معدل توجهيي ، كان الجميع في حالة من القلق حيث نتائج الثانوية العامة الادرن تعتبر من أهم المراحل التعلمية حيث بعدها ينتقل الطلبة والطالبات إلي مرحلة الجامعة الحكومية حسب معدل حساب التوجيهي، وتم الاعلان انة سوف يعقد وزير التربية والتعليم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس تاريخ 18 / 8 / 2022 مؤتمر صحفيًّا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022 /الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في مختلف الفروع وبالفعل تم اعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 اليوم واصبح من

يسهل علي جميع الطلبة والطالبات بمرحلة التوجيهي الحصول علي النتيجة وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة ثم الحصول عليها من خلال المدرسة التابعة لكل محافظة علي حدي وذلك من أجل تيسير الحصول علي النتيجة والان دور البحث عن حساب معدل التوجيهي.

طريقة حساب معدل التوجيهي

بعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 واطمئن جميع الطلاب بدا الجميع البحث عن طريقة حساب معدل التوجهي ووفقا للخطة الدراسية المعتمدة 2019/2018 أعلنت وزارة التربية والتعليم طريقة حساب معدل توجيهي وهى:

حساب معدل طلبة التوجيهي العلمي: المعدل = ( اللغة العربية + اللغة الإنجليزية + التربية الاسلامية + تاريخ الأردن ) تقسيم 20 + ( الرياضيات + أعلى مبحث التخصص + ثاني أعلى مبحث التخصص) تقسيم 10 مباحث التخصص هي الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة حساب معدل طلبة التوجيهي الأدبي: المعدل = ( اللغة العربية + اللغة الإنجليزية + التربية الإسلامية + تاريخ الأردن ) تقسيم 20 + ( الرياضيات + أعلى مبحث التخصص+ ثاني أعلى مبحث التخصص) تقسيم 10 مباحث التخصص هي: عربي تخصص، جغرافيا، العلوم الإسلامية، اللغة الفرنسية، علوم الحاسوب، تاريخ العرب، الثقافة المالية العلامات في الحساب من 200 علمًا بأن: المباحث المشتركة ولها ١٠٠/٤٠ المبحث التخصصي الإجباري ١٠٠/٢٠ المبحثان التخصصيان الاختياريان ١٠٠/٤٠

تخصصات في الجامعات الأردنية الرسمية