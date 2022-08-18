نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علامات الطلاب في نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس tawjihi.jordon لطلبة الثانوية العامة الأردنية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الدكتور وجيه عويس، وزير التربية والتعليم الأردني، ظهور نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس في الأردن بنسبة نجاح 63.1% بعدد إجمالي يقدر بنحو 116 ألف طالب وطالبة في نتيجة امتحان التوجيهي لشهادة الثانوية العامة الأردنية 2022، وأعلن أسماء الطلاب الأوائل في شهادة التوجيهي الأردن للعام الدراسي 2021-2022، وتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع توجيهي جو.

نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس

وتصدر رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس قائمة مئات الآلاف من الطلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور في المملكة الأردنية الهاشمية، على محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع إعلان وزير التربية والتعليم الأردني اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأردنية 2022 بنسبة نجاح 63.1%.

وقال عويس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، إن امتحانات التوجيهي 2022 جرت بسلاسة ويسر دون أي صعوبات، وسط إجراء احترازية مشددة وتدابير وقائية لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

مؤشرات نتائج امتحان التوجيهي 2022

واستعرض وزير التربية والتعليم الأردني أبرز مؤشرات نتائج امتحان التوجيهي 2022 خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، وتتمثل أبرز المؤشرات ما يلي:-

سجل عدد الطلاب المشاركين في أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة قرابة ٢٠٥ آلاف طالب وطالبة.

١١٦ ألفا طالب وطالبة هو العدد الإجمالي للناجحين.

سجلت نسبة النجاح العامة لطلاب امتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة الحالية ٦٣%.

نسبة الناجحين في نتائج التوجيهي 2022 العلمي 73.9%

انخفضت نسبة الناجحين في نتائج التوجيهي الأردن 2022 الأدبي إلى 53.9%

ارتفعت نسبة النجاح في نتائج التوجيهي 2022 الشرعي 80.6%”.

منحت الوزارة شهادة الدراسة الثانوية العامة لـ6 طلاب توفوا تقديراً لهم ولذويهم.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن

ونقدم لكم في هذا التقرير عبر السطور التالية كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 واستخراج نتيجة الثانوية العامة في الأردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة من moe.gov.jo. أو من خلال موقع نتائج توجيهي 2022 tawjihi.jo.