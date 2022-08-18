إثيوبيا تهاجم تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية بشأن تيجراي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 02:26 مساءً - انتقدت الحكومة الإثيوبية تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن الأزمة بمنطقة تيجراي في البلاد هي ”أسوأ كارثة على وجه الأرض” وتأكيده أن قلة الاهتمام من قادة العالم قد تكون بسبب لون بشرة شعب تيجراي، ووصفتها بأنها ”غير أخلاقية”.

وقالت المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الخميس، للصحفيين إن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ”لا تليق بمثل هذا المنصب الرفيع المستوى”.

واقترحت بيلين سيوم أن يتنحى تيدروس، وهو نفسه من عرقية تيجراي، عن منصبه إذا كان يريد التحدث بهذه الطريقة.

جاءت تصريحات سيوم بعد يوم من تصريح رئيس منظمة الصحة العالمية في بيان مؤثر خلال مؤتمر صحفي أكد فيه أن 6 ملايين شخص في تيجراي ”تحت الحصار” منذ 21 شهرًا بسبب الصراع الذي اندلع هناك في أواخر عام 2020 بين القوات الإثيوبية وقوات تيغراي.

قال تيدروس ”لم أسمع في الأشهر القليلة الماضية أي رئيس دولة يتحدث عن وضع تيجراي في أي مكان في العالم المتقدم. في أى مكان. لماذا؟… ربما السبب هو لون بشرة الناس في تيجراي”. في وقت سابق من هذا العام، سأل عما إذا كان تركيز العالم الهائل على حرب روسيا في أوكرانيا ناتجًا عن العنصرية، رغم اعترافه بأن الصراع هناك له عواقب عالمية.

وللنزاع الإثيوبي تداعيات إقليمية خطيرة، مع احتمال زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية والمضطربة في بعض الأحيان.

وسُمح بدخول القليل من المساعدات الإنسانية إلى تيجراي بعد أن استعادت قوات تيجراي معظم المنطقة في يونيو/حزيران 2021، وتحدث العاملون في المجال الإنساني والعاملون الصحيون المحليون عن أشخاص يموتون جوعًا، ونفاد الإمدادات الطبية الأساسية.

وبدأت المساعدات تتدفق بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة الماضية وسط جهود الوساطة الدولية، لكن عمليات التسليم توصف على نطاق واسع بأنها غير كافية لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص المحاصرين هناك بشكل أساسي.

وتقول جماعات إغاثة إن هناك نقصا كبيرا في الوقود اللازم لتوصيل الإمدادات.

ولا يزال استئناف الخدمات الأساسية والمصرفية مطلبًا رئيسيًا لقادة تيجراي. ويوم الخميس، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء إنه ”يجب أن تحدث بيئة قابلة للتشغيل” لعودة تلك الخدمات، بما في ذلك ضمانات السلامة للعاملين في الخدمة بالمنطقة.