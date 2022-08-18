جوتيريش يجرى جولة تفقدية فى شوارع أوكرانيا (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكان عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا فلاديمير روجوف، قد دعا جوتيريش لزيارة المنطقة للتحقق شخصيا من عدم رغبة سكانها فى البقاء جزءا من أوكرانيا.

وقال روجوف: "سنكون سعداء لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن جاهزون لإظهار كيف تسعى منطقتنا لإحلال حياة سلمية، وكيف يبذل مقاتلو النظام الأوكرانى قصارى جهدهم لمنع ذلك.. يمكن لجوتيريش التحقق شخصيا من عدم رغبة السكان المحليين فى البقاء جزءا من أوكرانيا، ومحاولتهم للعودة إلى وطنهم التاريخى، أى إلى روسيا"، مضيفا أن جوتيريش فى إطار زيارته إلى أوكرانيا قد يزور محطة زابوريجيا الذرية التى تتعرض بشكل منظم للقصف من جانب الجيش الأوكرانى.

ومن المتوقع أن يشارك جوتيريش اليوم الخميس، فى إطار زيارته إلى أوكرانيا، فى لقاء مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بمدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وسيزور غدا الجمعة، مدينة أوديسا (على البحر الأسود).