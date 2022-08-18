تصريح جديد من موسكو بشأن تصدير الأسمدة الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، أن بلاده تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية، مشيرا إلى أنه بدون حل هذه المشكلة لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائى.





وقال إليتشيف: "فيما يتعلق بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها لتوريد الأغذية والأسمدة والمواد الخام الروسية ونقلها إلى الأسواق العالمية، أود أن أشير إلى أننا نتعاون بنشاط مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، والأمم المتحدة بدورها تقوم بالعمل مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة لحل هذه المشكلة"، لافتا إلى أن العالم كله يهتم بحل هذه المشكلة لا سيما البلدان النامية، من أجل تحقيق الاستقرار فى أسواق الغذاء العالمية. وأضاف: "ما لم يتم إزالة العقبات المصطنعة غير الشرعية، التى يواجهها الغرب والتى تواجهها الشركات الروسية فى ممارسة النشاط الاقتصادى الخارجي، فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعى لسلاسل التوريد وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بضمان الأمن الغذائى". يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وصل إلى لفيف بغرب أوكرانيا أمس الأربعاء.

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