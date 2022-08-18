العالم اليوم - تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 02:19 مساءً - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس السيسي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري .. في رعاية الله وحفظة