نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول عملاق التصوير “آيفون 14 برو ماكس” وأبرز مواصفاته وسعره المتوقع في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل محبي الآيفون عن موعد نزول آيفون 14 برو ماكس في الأسواق ضمن سلسلة آيفون 14 الجديدة الرائدة من شركة آبل الأمريكية، وأبرز مواصفاته وسعره المتوقع، حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن اقتراب نزول ايفون 14 برو max في الأسواق والذي يحمل مواصفات رائعة عن باقي الإصدارات، بالإضافة إلى أن سعره سوف يكون فوق التوقعات وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.
مواصفات آيفون 14 برو Max
تم تسريب العديد من مواصفات ايفون 14 برو Max خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقد قام خبراء الهواتف التقنية إطلاق على آيفون 14 برو ماكس اسم “وحش ابل” ومن أهم مواصفات الهاتف كالتالي:
|ذاكرة عشوائية
|6 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|126/ 512 جيجابايت
|شبكة الاتصال
|G4 . G5
|الكاميرات الخلفية
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|شاشة
|كبيرة بحجم 6.7 بوصة.
موعد نزول ايفون 14 برو max
كشفت بعض المصادر في شركة أبل أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد نزول ايفون 14 برو max في الأسوق العربية، ولكن قامت العديد من التسريبات التي تدل على إطلاق الهاتف في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادم 2022، إلا ان تقارير جديدة أشارت إلى الاطلاق سيتقدم أيام ليكون يوم السابع من سبتمبر المقبل بدلاً من 14 من الشهر ذاته، ما يعني أن الحفل السنوي لشركة آبل في الخريف سيتم تقديمه، وسط توقعات أيضًا بارتفاع أسعار الهواتف بشكل باهظ.
سعر ايفون 14 برو max
- من المتوقع أن يتوفر الهاتف وفق السعر العالمي مقابل 1250 دولار أمريكي أو يزيد أو ينقص قليلاً، إلا أنه سيكون أغلى من النسخة الماضية 13 برو ماكس بمائة دولار أمريكي تقريبًا.
- من المتوقع أيضًا عند نزول هاتف ايفون 14 برو max في الأسواق سوف يكون سعر 256 جيجا بايت بسعر 20.000 جنيه مصري.
- بينما يكون ايفون 14 برو max مساحة 512 جيجا بايت بحوالي 24.000 جنيه مصري.
- بينما من المتوقع أن يكون في المملكة العربية السعودية ايفون 14 برو ماكس 256 حوالي 5100 ريال سعودي.
- أما عن ايفون 14 برو ماكس مساحة 512 بحوالي 5100 ريال سعودي.
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