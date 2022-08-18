نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. تنسيق الجامعات الخاصة 2023 والحد الادني للقبول في الجامعات الخاصة والاهلية ” للطب والهندسة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 اعلن وزير التعليم العالي رسميا خلال الساعات الاولى من اليوم التفاصيل الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في مصر للعام الدراسي الجديد، وقد جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والذي قد جاء كذلك من خلال حضور د. محمد حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، وقد تم نشر قائمة تتضمن الحدود الدنيا الخاصة بالقبول في مختلف الجامعات الخاصة والاهلية للعام الدراسي الجديد 2023، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق القبول في الجامعات الخاصة 2023.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 – 2023 وبشكل رسمي قد اعلن المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلسين قد وافقا على تحديد الحدود الدنيا الخاصة باللقبول في الجامعات المختلفة الاهلية والخاصة، وهي النسب التي تسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكافة التخصصات بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، وقد جاءت الحدود الدنيا مختلفة من جامعة الى اخرى بناء على مجموعة من الضوابط الخاصة بالتنسيق والاعداد التي يتم قبولها في كل جامعة منفصلة في كل عام.

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والاهلية 2023

وقد جاءت الحدود الدنيا في مختلف الجامعات الخاصة والاهلية على النحو التالي.