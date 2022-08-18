نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi.jo” الآن رابط نتيجة توجيهي الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي طريقة الحصول على نتيجة توجيهي الأردن ؟ حيث أن نتائج التوجيهي لعام 2022، تشغل بال مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من وقت انتهاء اختبارات المرحلة التوجيهية بمعظم المدارس، وقد صرح وزير التربية والتعليم في الأردن وجيه عويس، أن نسبة النجاح العامة في امتحان التوجيهي 2022 قد وصلت إلى نسبة 63.1%، وقد أكد في إطار ذلك على ضرورة اتخاذ الإجراءات لضمان سير امتحان التوجيهي بسلاسة ويسر دون وجود أي عراقيل محتملة.

وقد صرح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن عدد المشتركين في هذه الدورة قد وصل عددهم إلى ٢٠٥ آلاف طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين منهم ١١٦ ألفا، بنسبة مئوية عامة ٦٣%، حيث وصلت نسبة النجاح في شعبة العلمي 73.9%، وشعبة الأدبي 53.9% وشعبة الشرعي 80.6%”

الأوائل في نتيجة توجيهي الاردن 2022

وأضاف الوزير وجيه عويس في تصريحاته، أن الحاصلة على المركز الأول على المملكة الطالبة لين عاصم محمد المومني من لواء الجامعة في العاصمة بمعدل 99.9 في الفرع العلمي، وقد وضح في إطار ذلك أن أغلب الذين حصلوا على أوائل التوجيهي في الفرع العلمي هم الطالبات البنات.

وتابع الوزير أن الحاصل على المركز الأول في الفرع الأدبي حصل على معدل 99.7%، والأول على الفرع الشرعي حصل على معدل 94.55%، الأولى على الفرع الأدبي هي لين علاء حسين وحصلت على معدل 99.7%، كما أضاف أنه قد تم منح شهادة الدراسة الثانوية العامة لـ 6 طلاب قد وافتهم المنية قبل ظهور النتائج،!وذلك تقديرا لهم ولأولياء أمورهم.

رابط نتيجة توجيهي الاردن 2022

ويمكن لجميع طلاب وطالبات المرحلة التوجيهية في الأردن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الأردن عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: