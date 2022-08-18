نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قوات امن المنشات 1444 رابط استعلام عن اسماء المقبولين في أمن المنشآت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قوات امن المنشات 1444 ، من المقرر ان تعلن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) في المملكة العربية السعودية عن نتائج قبول امن المنشات نساء ورجال التي طال انتظارها كثيرا منذ أن تقدم معظم المترشحين على الوظائف العسكرية لأمن المنشأت يوم السبت الأول من شهر محرم 1444، حيث يعرف حاليا محرك بحث جوجل ومعظم منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عمليات بحث كثيرة عن طريقة استعلام نتائج القبول في قوات أمن المنشآت عبر البوابة الإلكترونية الرسمية register.fsf.gov.sa. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكافة متابعين الكرام من المملكة الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها كل مترشح معرفة أسماء المقبولين بشكل مبدئي تابعونا لنهاية هذا المقال لمعرفة ذلك بالتفصيل.

نتائج قوات امن المنشات 1444

علاوة على ذلك، أتاحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في وظائف أمن المنشات إمكانية معرفة النتائج المبدئية والنهائية بكل سهولة وبشكل إلكتروني لجميع المتقدمين على الوظائف العسكرية رجال من خلال تطبيق بعض الخطوات التي حددت على النحو التالي:

الخطوة الأولى التي يجب على المتقدم القيام بها وهي الدخول بشكل مباشرة على رابط موقع أمن المنشآت 1444

بعدها تأتي الخطوة الثانية بالضغط على تبويب (الاستعلام عن نتيجة).

في المرحلة الثالثة يلزم على المترشح أن يقوم بإدخال رقم الطلب في الحقل المخصص لذلك.

ثم مباشرة الخطوة الرابعة والتي يجب أن يدخل فيها رقم الهوية في المكان المخصص له مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة.

بينما المرحلة الخامسة يقوم بالضغط على أيقونة (أظهر النتيجة).

في الأخير يتعرف على نتائج القبول في أمن المنشآت

كما يمكنكم الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج النتائج بكل سهولة.

معرفة أسماء المقبولين في قوات أمن المنشآت بالجوال

مقر القيادة رقم الهاتف قيادة أمن الرياض (0114341911). أيضا قيادة قوة القصيم قيادة قوة تبوك (0163803356). (0144227658). ثم قيادة قوة جازان أيضا معهد الأمير محمد بن نايف لحماية المنشآت (0173212405). (0138447825) قيادة أمن المنطقة الشرقية مركز تدريب ذهبان (0338339454 ). (0122346115) كذلك قيادة قوة الجوف أيضا مركز تدريب مكة (0146242897). (0125572299) قيادة قوة عسير ( 0172273930 / 017227561). قيادة قوة (منطقة مكة المكرمة) (0126826485). ثم قيادة قوة نجران (0175420062). قيادة قوة المدينة المنورة (0148314932).

إلى هنا نكون قد وصنا لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على طريقة معرفة أسماء المقبولين في قوات أمن المنشآت باستخدام الهاتف وكذلك خطوات استخراج نتائج القبول في امن المنشات للرجال والنساء.