نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تصرف العوائد السنوية في السعودية للمستفيدين هذا العام 1444؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف العوائد السنوية بالسعودية، توفر المملكة السعودية العديد من طرق المساندة لمواطنيها السعوديين التي تساعدهم على العيش بدون مشقة أو تعب في الحصول على المال إذ أن الأوضاع الأخيرة صعبت المعيشة على العديد من الأسر والعائلات التي هي في حاجة إلى الدعم باستمرار، ومن برامج المساندة المالية هي المعونة السنوية التي يتم توفيرها للأسر المستفيدة مع أول كل عام هجري جديد كما هو الحال في تلك الأيام، لهذا تعلن وزارة المالية المسئولة عن العوائد المالية السنوية للمواطنين عن بداية صرف المساعدة المالية للأفراد المسجلين في البرنامج وللمزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

موعد صرف العوائد السنوية للمستفيدين 1444

كما ذكرنا تقوم وزارة المالية بتوفير تلك العوائد مع بداية العام الهجري ونحن الآن في شهر محرم لهذا تم بدء توفير تلك العوائد ويظل الباب مفتوحًا حتى شهر جمادي الآخر حتى يحصل جميع المستفيدين على المساعدات المالية الخاصة بهم ولهذا قد تقرر أن يكون الصرف عبارة عن مرحلتين حتى يصل الدفع إلى كافة المستفيدين قبل الانتهاء من مواد توفير تلك العوائد وهذا القرار جاء من خلال لجنة المقررات العامة بعد التعاون مع وزارة المالية.

التسجيل في العوائد السنوية من وزارة المالية

خدمة العوائد السنوية متاحة للسعوديين فقط ولكن يرغب منهم في التسجيل في الخدمة يتبع النقاط التالية:

التوجه لموقع وزارة المالية الرقمي لتصل إلى الخدمة بسهولة. من القائمة الرئيسية يتم تحديد التسجيل ومنها لمنصة الأفراد. يطلب الموقع مجموعة بيانات شخصية بعد إدراجها يضع كلمة السر ثم تفعيل حسابه بالمنصة بسهولة.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

وقد سهلت الوزارة من آلية الاستعلام عن العوائد السنوية سواء قيمتها أو موعد الحصول عليها وتوفيرها للمستفيدين من خلال الآلية الرقمية التالية: