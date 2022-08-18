العواصف تقتل 3 أشخاص فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن بعض المناطق تجاوزت فيها سرعة الرياح 220 كيلومترا فى الساعة، وقد انقطعت الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل فى الجزيرة بسبب العواصف القوية وذلك بحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الفرنسية.
بدورها، قالت الهيئة البحرية الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط، إن هناك حوالى 60 عملية إنقاذ جارية على طول الساحل الغربى لجزيرة "كورسيكا" لمساعدة العديد من السفن التى واجهت مشاكل بسبب العواصف وذلك فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.
وفى جنوب فرنسا، ضربت عواصف رعدية أمس الأربعاء، ميناء مرسيليا القديم ومحكمة المدينة الرئيسية وأجبرت السلطات على إغلاق الشواطئ القريبة.
يشار إلى أنه بعد صيف من الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات، ضربت عواصف عنيفة فرنسا والدول المجاورة فى الأيام الأخيرة.
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