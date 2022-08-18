موسكو تلمح لإغلاق محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن النظام الأوكرانى يعد استفزازا جديدا فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة جوتيريش، إلى أوكرانيا حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان فى المحطة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجمات مدفعية على المحطة، وكذلك تنظيم تدريبات على العمل فى ظروف التلوث الإشعاعى.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصفها للمواقع النووية، وخصوصا محطة زابوروجيا الخاضعة للجيش الروسى جنوبى أوكرانيا.