أعلى مستوى منذ 14 عاما.. قفزة غير مسبوقة فى أسعار الغاز بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "CNN" الامريكية، إن العقود الآجلة للغاز الطبيعى ارتفعت بنسبة 7 % وهو أعلى سعر إغلاق منذ أغسطس 2008، وعلى الرغم من التراجع الطفيف امس الأربعاء، إلا أنها ظلت مرتفعة بنسبة 70% منذ نهاية يونيو.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فأن المشكلة الأكبر بالنسبة للغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة هى أن مستويات المخزون أقل من المتوسطات التاريخية، مما يترك السوق مع قدر أقل من المخزن المؤقت مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال روبرت ياوجر، نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة فى ميزوهو للأوراق المالية: "نحتاج إلى مزيد من إنتاج الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة. مستويات الإنتاج منخفضة للغاية".
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