دراسة: ثلثا الأسر البريطانية ستعانى من «فقر الوقود» فى يناير

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة جديدة، أن ثلثى الأسر فى المملكة المتحدة - ما يقدر بنحو 45 مليون بريطانى - ستدخل فيما يسمى "فقر الوقود" بحلول شهر يناير المقبل، بينما يكافحون لدفع فواتير الطاقة شديدة الارتفاع.





وبحسب الدراسة التى أجرتها جامعة "يورك" حول "فقر الوقود" ووصفت بـ"الصادمة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الخميس - فأن حوالى 18 مليون أسرة ستعانى من حالة من عدم الاستقرار المالى بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.

يأتى ذلك فى وقت تتعرض فيه حكومة بوريس جونسون ومرشحا حزب المحافظين البريطانى ليز تروس وريشى سوناك لضغوط لتقديم المزيد من الدعم المباشر لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما عند 10.1%.

ووجدت الدراسة الجديدة أن 86.4 % من المتقاعدين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة سوف يقعون فى فقر الوقود - الذى يُعرف بأنه إنفاق أكثر من 10% من الدخل على الطاقة - بحلول يناير المقبل.

ولفتت الدراسة إلى أنه ستكون المنطقة الأكثر تضررا من فقر الوقود هذا الشتاء هى أيرلندا الشمالية حيث تكافح 76.3% من العائلات لدفع فواتيرها، تليها إسكتلندا بنسبة 72.8%، ثم ويست ميدلاندز 70.9% ويوركشاير وهامبر 70.6%.

ورد إد ميليباند، وزير الظل البريطانى للتغيرات المناخية من حزب العمال، على التقديرات القاتمة التى وردت فى الدراسة بالدعوة إلى تجميد أسعار الطاقة لمعالجة "الطوارئ الوطنية" للتضخم.

وقال ميليباند: "هذه الأرقام الصادمة تظهر الحجم الكامل لحالة الطوارئ الوطنية التى يمكن أن تتكشف ما لم تتصرف حكومة المحافظين لتجميد فواتير الطاقة"، مضيفا "نحن ببساطة لا نستطيع أن نسمح للشعب البريطانى أن يعانى بهذه الطريقة".