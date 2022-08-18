الملكة: رجوت الله أن يرزقك خيراً فجاءت رجوة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف. وكتبت الملك عبر حسابها على موقع انستغرام، مساء الأربعاء، “رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”

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