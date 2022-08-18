نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تصرف رواتب التقاعد لشهر أغسطس 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف رواتب التقاعد، هناك فئة كبيرة من المواطنين السعوديين يقومون بالاستفادة من راتب التقاعد الشهري الذي تقدمه المؤسسة العامة للتقاعد والذي يهون عليهم كثيرًا من غلاء الأسعار وصعوبة الحالة المعيشية في الفترة الأخيرة، لهذا تهتم السعودية بتوفير معاش التقاعد للمستفيدين في الموعد المحدد من كل شهر لذلك السبب تم تحديد جدول زمني ثابت من مؤسسة التقاعد بالاتحاد مع وزارة المالية لتوفير المعاشات للأفراد في موعد معين من كل شهر وفيما يلي نعرفكم على الموعد حتى يكون المستفيدين الجدد على دراية تامة به وموعد صرف راتب التقاعد القادم لهذا الشهر.

صرف رواتب التقاعد الجديدة 1444

سهلت المؤسسة العامة للتقاعد على المستفيدين كثيرًا من حيث الحصول على مبلغ التقاعد شهريًا حيث تم تحديد جدول زمني به مواعيد صرف الراتب الشهري للتقاعد شهريًا والذي هو موعد ثابت تقريبًا مع تقديم يوم أو تأخير يوم إذا كان عطلة رسمية كيوم الجمعة أو يوم السبت ومن المفترض أن يكون راتب التقاعد الاجتماعي للمستفيدين هذا الشهر شهر أغسطس متاح في الخامس والعشرين من الشهر والذي يصادف في التاريخ الهجري السابع والعشرين من شهر محرم للعام الهجري الجديد، حيث حصل المستفيدين على راتب التقاعد بالفعل الشهر الماضي شهر يوليو في موعده المحدد وهو الخامس والعشرين من الشهر وهو يوم الاثنين فهذا التاريخ هو التاريخ المحدد بكل شهر ميلادي لإيداع مرتبات التقاعد في حسابات المستفيدين.

الاستعلام عن راتب التقاعد من مؤسسة التقاعد

بفضل التعاون الواضح بين وزارة المالية مع مؤسسة التقاعد فقد تم تحديد يوم واحد ثابت بكل شهر لتوفير راتب التقاعد لكل شخص مستفيد من مؤسسة التقاعد ويؤخر هذا الموعد أو يقدم حسب العطلة، وقد أوضحت المؤسسة أن طريقة الاستعلام عن الراتب سواء القيمة أو الموعد أو أي معلومات أخرى متعلقة بهذا الشأن من خلال الخطوات التالية: