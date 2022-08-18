نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا www.tansik.egypt.go موقع تسجيل تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 اعرف الكليات المتاحة علمي وأدبي وموعد بدء المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022 فقد أعلنت وزارة التعليم العالي رسميا موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة 2022، وبالتزامن مع ذلك فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الطلاب للتعرف على تفاصيل تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث من المقرر ان تعلن الوزارة عن تفاصيل التسجيل في التنسيق والحد الادنى للقبول، بالاضافة الى توضيح موعد بداية التسجيل للطلاب عقب اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق المرحلة الثانية 2022 والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022 قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومن المقرر ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الجامعات العام الدراسي الجديد رسميا مساء يوم الاربعاء من خلال مؤتمر صحفي من جانب وزارة التعليم العالي، وبناء على ذلك فبعد ذلك سوف تنطلق عملية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الذي يقل المجموع الخاص بهم عن الحد الادنى الذي حددته وزارة التعليم العالي للمرحلة الاولى، ومن المقرر ان يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية بناء على الموعد الذي تعتمده وزارة التعليم العالي، ليتم التسجيل الكترونيا وتسجيل رغبات الطلاب من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة المعلن رسميا والذي بدأ من خلاله الطلاب تسجيل رغبات التنسيق خلال الايام الماضية بداية من يوم الخميس الحادي عشر من شهر اغسطس.

موقع تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022

يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 التسجيل عبر موقع التنسيق فور تفعيل الموقع كالتالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

اختيار تنسيق المرحلة الثانية 2022

ملىء البيانات الاولية المطلوبة من رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

ثم البدء في ملىء رغبات الطالب بالجامعات المرشح لها المكونة 75 رغبة كاملة

ثم حفظ التسجيل وطباعة الرغبات.

الكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية 2022 للشعبة الأدبية – كلية الآداب. – كلية التربية. – كلية التجارة. – كلية الحقوق. – كلية الزراعة. – كلية التربية النوعية. – كلية الفنون الجميلة. – كلية دار علوم. الكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم – كلية الآداب. – كلية التجارة. – كلية التربية. – كلية الخدمة الاجتماعية. – كلية الإعلام. – كلية سياحة وفنادق. – كلية التربية الرياضية. – كلية التكنولوجيا والتنمية. – كلية التمريض. – كلية الألسن. – كلية الآثار. – كلية حقوق إنجليزي. – كلية دار العلوم. – كلية الفنون الجميلة. – كلية التربية النوعية. – كلية الحقوق. الكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي رياضة – الهندسة. – الحاسبات والمعلومات. – الذكاء الاصطناعي. – التخطيط العمراني. – فنون جميلة عمارة. – الجامعات التكنولوجية. – الاقتصاد والعلوم السياسية. – الألسن.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

ونجد أنه من المتوقع أن يكون هناك الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب علمى علوم، والتي سوف تكون متاحة من خلال كليات الطب البيطرى والتمريض وذلك أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، كما نجد أن هناك توقعات كذلك بأن يتوافر مجموعة من الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الهندسية فى كليات الحاسبات والمعلومات، وهي الكليات التي من المقرر ان تقبل طلاب الشعبة العلمية والهندسية أيضا، حيث تحدد وزارة التعليم العالي الحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لمختلف الشعب التي ينتمي اليها الطلاب بشكل عام، وقد جاء ذلك بناء على الاحصائيات التي اجرتها وزارة التربية والتعليم بشأن الاماكن الشاغرة في الكليات المختلفة والاعداد الخاصة بالطلاب المقبولين في تنسيق المرحلة الاولى بشكلٍ عام هذا العام الدراسي.

ما هي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟

وقد حددت وزارة التعليم العالى أنه يمكن الحصول على خدمة التنسالإلكترونيانا عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. او معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. وتبدا اليوم الخميس الموافق 18 اغسطس 2022 المرحلة الثانية للتنسيق وذلك بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمرتقديم رغبات المحلة الثانيه لطلاب الثانيه العامه حتى يوم الإثنين 22 أغسطس