نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على التمويل الشخصي “وطني” – مصرف الراجحي في 30 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي هو أحد أهم المصارف السعودية وأكثر موثوقية وأمان في التعاملات، لذلك يسعى الكثيرين للحصول على تمويل من مصرف الراجحي سواء تمويل شخصي أو تمويل سيارة أو تمويل منزل، ويتسائل الكثيرين عن الشروط الجديدة لتمويل الراجحي 1443 المعروف باسم تمويل وطني، وفي السطور التالية سوف نستعرض أهم المعلومات عن تمويل الراجحي وطني.

ما هي أنواع تمويل وطني من الراجحي

تمويل الراجحي وطني هو تمويل شخصي بأقساط مريحة لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يمكن الحصول عليه في خلال 30 دقيقة فقط، وينقسم تمويل وطني لثلاثة أنواع، وهي وطني 1 ووطني 2 ووطني 3:

وطني 1 فيه يتم استقطاع 1/3 الراتب مقابل تمويل شخصي مقداره حوالي 18 راتب تقريبًا.

وطني 2 هو تمويل لتجديد القرض، حيث يتم إغلاق التمويل القديم للعميل واستلام الفارق النقدي.

وطني 3 هو تمويل لمن يتعثرون في دفع عدة أقشاط للمصرف، فدل من التأجيل يعطيك 3 أقساط.

أيضًا يمكن أن يساعد بنك الراجحي في أن يحصل العميل على تمويل من شركة إمكان وذلك في حالة إذا كان الاستقطاع من الراتب غير كافي للعميل حيث يمكن أن يصل مقدار الاستقطاع من الراتب من تمويل شركة إمكان بجانب تمويل الراجحي إلى حوالي 45%، وهذا يجعل التمويل يصل إلى حوالي 22 راتب.

مميزات التمويل الشخصي وطني الراجحي

ومن مميزات هذا التمويل:

أنه مثل جميع معاملات مصرف الراجحي، حيث خضع لدراسة الهيئة الشرعية في المصرف وحصل على مصداقتها، حيث يركز التمويل على شراء أسهم محلية متوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية وبيعها للعملاء بيعًا آجلًا مع إضافة أرباح الأسم، ويمكن للعميل بعد ذلك بيعها فور تحويل ملكيتها له ويحصل على قيمتها نقدًا.

يمكن أنه تصل مدة استحقاقه إلى 60 شهر.

يساعدك في توفير تجارتك أو مشروعك وتلبية احتياجاتك طويلة أو قصيرة الأمد.

طريقة التقديم على تمويل وطني من الراجحي

لمن يريد الحصول على تمويل يمكن أن يتوجه لأقرب فرع للمصرف خلال مواعيد الدوام لاستكمال البيانات والحصول على التمويل.

أو يمكن التقديم عبر تطبيق الراجحي للهاتف الجوال.

شروط الحصول على تمويل وطني الراجحي

ألا يزيد عمر المتقدم عند سداد أخر دفعة من الأقساط على 60 عام للموظف و70 عام لأصحاب المعاشات.

أن تكون الجهة التي يعمل بها المتقدم معتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل عن 2000 ريال إذا كان سعودي موظف، وعن 1900 ريال إذا كان سعودي متقاعد وعن 5000 ريال إذا كان مقيم.

الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل وطني من الراجحي

لن تحتاج لتقديم الكثير من الأوراق للحصول على التمويل، فكل الوثائق المطلوبة هي:

بطاقة الهوية أو الإقامة.

تثبيت الراتب.تعريف الراتب

ملء نموذج لطلب التمويل.

قيمة تمويل وطني من الراجحي

إن تحديد قيمة تمويل وطني ن الراجحي تعتمد على وظيفة المتقدم سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، ومقدار الراتب ومدة السداد وأيضًا إذا كنت مرتبط بأقساط أخرى أم لا.

ولمعرفة قيمة التمويل يمكن أن تستخدم حاسبة التمويل من الراجحي سواء من الموقع الإلكتروني أو من تطبيق الراجحي والمتوفر للهواتف الذكية.

تمويل وطني للموشكين على التقاعد

يختلف تمويل وطني للموشكين على التقاعد عن تمويل وطني العادي حيث يخصص هذا التمويل لمن تبقى لهم خمس سنوات أو أقل على التقاعد.

وهو يسمح للحاصلين عليه باستكمال أقساط التمويل من راتب التقاعد ويعيهم فترة سماح بعد التقاعد لتحويل الراتب التقاعدي إلى المصرف بدلًا من الراتب، ويمكن أن تصل قيمة هذا التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي.

الفرق بين تمويل وطني وتمويل وطني المطور

يقدم مصرف الراجحي حلول مرنة للتمويل منها تمويل وطني وتمويل وطني المطور والذي يطلق عليه أيضا تمويل وطني المرن.

والفرق بين التمويلين أن تمويل وطني يقدم للموظفين الذي تبقى أمامهم فترة طويلة قبل التقاعد.

أما تمويل وطني المطور فهو نفسه التمويل للموشكين على التقاعد، حيث يتم نقل الأقساط الشهرية بعد التقاعد وتعديل قيمتها لتناسب قيمة المعاش التقاعدي.

إعادة تمويل الراجحي

إعادة تمويل الراجحي، هو نفس التمويل المعروف بتمويل وطني 2 من مصرف الراجحي، ويبلغ معدل النسبة المئوية السنوي لهذا التمويل 3.40%، وتصل مدة استحقاق هذا التمويل 36 شهر للمقيمين داخل المملكة، و60 شهر للسعودية.

أيضًا يمكن للعميل الذي يحصل على إعادة تمويل الراجحي، ان يتمتع ببعض المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها مصرف الراجحي في حالة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك.

هل يسقط تمويل وطني في حالة الوفاة

يمكن أن يقدم ورثة المستفيد أوراق لبنك الراجحي لإسقاط باقي الأقساط في حالة الوفاة.

ويتم إسقاط باقي الأقساط المستحقة للمصرف وفق ضوابط محددة، منها ألا يكون المستفيد مريض وقت طلب القرض من البنك.

أيضًا يجب أن تكون أسباب وفاة المريض طبيعية، وألا يكون ق عرض نفسه لخطر أدى للوفاة.

نصائح قبل طلب تمويل شخصي

عند طلب تمويل شخصي من مصرف الراجحي يجب أن تقارن بين أنواع التمويلات المختلفة وتطلب أقل هامش ربح ولا تركز فقط على أكبر قيمة تمويل.

أيضًا عند حساب قيمة التمويل الشخصي لا تقوم بحساب البدلات المتغيرة في راتبك ، حتى لا تعرض نفسك لمشاكل عند انقطاع تلك البدلات، وحاول أن يكون الاستقطاع أقل من ثلث الراتب.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كل المعلومات عن مميزات وشروط تمويل الراجحي الجديد 1443 تمويل وطني.