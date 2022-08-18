بدون كفيل للسعودي والمقيم تمويل سداد المديونية 2,500,000 ريال

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عمر شويل - جدة يتمكن الآن جميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين من سداد قيمة المديونية لدى جميع البنوك بالسعودية من خلال الحصول على تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر مصرف الراجحي قرض سداد المديونية بمزايا عديدة تناسب احتياجات العملاء المختلفة ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل وكذلك أهم الشروط والأحكام اللازمة للحصول عليه.

بدون كفيل للسعودي والمقيم تمويل سداد المديونية من الراجحي

إحدى أهم المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها مصرف الراجحي بالسعودية هو قرض سداد المديونية والذى يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل كما صمم بالعديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز تمويل سداد المديونية من الراجحي أنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بأنه متاح للمواطن السعودي والمقيم وكذلك المتقاعدين.

لا يحتاج تمويل سداد المديونية من الراجحي إلى وجود كفيل.

متاح أيضاً قرض سداد المديونية بقيمة مالية ربما تصل إلى 2,500,000 ريال.

يستطيع كذلك المتقدم من الاستفادة من كافة المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها مصرف الراجحي.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي يتم إعفاء العميل من المديونية.

كما متاح أيضاً تأجيل سداد أول قسطين من تمويل سداد المديونية.

تتم أيضاً جميع إجراءات الحصول على التمويل بكل سهولة وسرعة في الإجراءات.

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي

قرض سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية متاح لكافة العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً المتقاعدين ولكن هناك بعض الشروط التي حددها مصرف الراجحي من أجل الحصول على التمويل وهي

يشترط أن يكون العميل السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم المقيم عمره لا يقل عن 23 عام ولا يتعدى 55 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل السعودي.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المقيم.

طريقة الحصول على تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي

يمكن طلب الحصول على تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي أو من خلال الإتصال على الرقم 8001241222.