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عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم الزراعي 1444 وخطوات الاستعلام، من أكثر النتائج بحثا وذلك طبقا لمؤشرات محرك البحث العالمي جوجل. يعد الدعم الزراعي الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة هو أحد البرامج التي إلى تهدف الى الزيادة في الإنتاج الزراعي، كما تهدف إلى المساعدة في زيادة الإنتاج لصغار الماشية، حيث أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأكيدا على القيام بصرف الدعم الزراعي في كل شهر بالإضافة إلى برامج الدعم الاخرى التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالمملكة.

ما هو الدعم الزراعي؟

يعد دعم الزراعى هو احد برامج التنمية الذي الى تقديم الدعم المالي للمزارعين وأصحاب الماشية وذلك طبقا لبعض الضوابط والشروط التي يتم تحديدها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حيث يأتي ذلك البرنامج يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

متى ينزل الدعم الزراعي ؟

يتم صرف الدعم الزراعي في الأربعاء في الثالث من شهرأغسطس عام 2022، حيث أعلنت الوزارة أن موعد صرف الإعانة سيكون في بداية كل شهر .

الاستعلام عن الدعم الزراعي 1444

اولا ادخل على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة مستر بوابة الخدمات الالكترونية

ثانيا اضغط على الاستعلام عن برنامج دعم المواشي أربعة

ثالثا قم بتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق

رابعا اكتب رمز التحقق بشكل دقيق

خامسا اضغط على أيقونة الاستعلام

ماهي شروط دعم مربي المواشي

هناك بعض الشروط والضوابط التي تم تحديدها لتتمكن من الحصول على الدعم الزراعي

وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حصل على بطاقة التنقل المتقدم من مربى صغار الماشية ألا يكون المتقدم صاحب وظيفه في اي من القطاع العام أو القطاع الخاص لا يكون المتقدم موجودا بأحد مراكز الإيواء أن يكون عمر المتقدم أكبر من21 عام يجب أن يقوم المتقدم بتقديم بطاقة صحية يجب أن يلتزم المتقدم بالشروط الصحية والفنية التي تعتمدها الوزارة يجب أن يكون هناك حساب بنكي للمتقدم يجب التأكد من المتقدم داخل المملكة العربية السعودية أثناء استفادته من الدعم

يرفع الطلب على البوابة الالكترونية ويمكن للمستفيد أن يتمكن من الاستعلام عن الدعم الزراعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة .