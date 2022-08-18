نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج أمن المنشآت جندي 1444 القوات الخاصة نساء القبول المبدئي عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الآلاف من المواطنات السعوديات هذه الساعات عن رابط نتائج أمن المنشآت على محرك البحث “جوجل” وموقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقد أعلنت قوات أمن المنشآت متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج الترشيح المبدئي لقوات أمن المنشآت للنساء على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة، ومن الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لأمن المنشآت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قد أتاحت رابط الإستعلام عن النتائج منذ دقائق معدودة يُمكنكم الإطلاع عليها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج القوات الخاصة لأمن المنشآت للنساء على رتبة جندي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي للرجال، فتابعونا.

نتائج أمن المنشآت

يُمكنكم الإستعلام عن كافة نتائج القوات الخاصة لأمن المنشآت للنساء من خلال منصة أبشر للتوظيف، فقط كل ما تحتاجونه لمعرفة النتائج هو النقر على الرابط المظلل للإنتقال إلى الصفحة الرسمية للإطلاع على النتائج، وقد تم إتاحة النتائج إلكترونياً في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات والوظائف الحكومية بشكل إلكتروني طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ويُمكنكم الإطلاع على الفيديو المرفق ليوضح لكم الخطوات المطلوبة للإستعلام.

التقديم للوظائف

يجب على كل المواطنات المرشحات للوظائف العسكرية المذكورة لأمن المنشآت أن يقوموا بالإستعداد للمقابلة الشخصية وإعداد وتجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحضور بها للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

وأخيراً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم ونرجو أن نكون فدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع الهام، ونستقبل كافة أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع بالتعليقات وسنرد عليكم فوراً