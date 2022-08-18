نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية 1444بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية ، يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بالقطاع الحكومي بالدخول على شبكة الأنترنت والدخول على التأمينات الاجتماعية الاستعلام برقم الهوية للاستفادة من خدمة الاستعلام عن التأمينات والتي تقوم بتوفيرها المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية السعودية وذالك من اجل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وجعلت الخدمة من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني وسوف نضع لكم رابط الخدمة الإلكتروني

الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية خدمة من اهم الخدمات التي تكون حال تفكير العديد من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة والمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية قد ناشدت جميع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بالدخول على موقعها الإلكتروني للتحقق من الاشتراك في التأمينات ويستطيع جميع المواطنين العاملين بالحكومة بالسعودية معرفة اشتراكهم وصلاحيتها بشكل إلكتروني ويمكن عن طريق خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية الاستفادة من استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية أو أيضا خدمة الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية دون الذهاب إلى مقر المؤسسة .

استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية

نضع لكم الرابط الإلكتروني من اجل الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعية السعودية للتحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية ذالك طريق الدخول على استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية ومعرفة كل البيانات التي تريد معرفتها مثل الاسم والعنوان ورقم الجوال ومعرفة هل انت مسجل في التأمينات أم لا وخدمات اخرى عديده باستخدام رقم السجل والرمز المرئي الخاص بالموظف السعودي .

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

التأمينات الاجتماعية وفرت خدمة استعلام أونلاين عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لتسهيل الأمر على المواطنين في المملكة العربية السعودية للمجهود والوقت ولمعرفة مدة الاشتراك وسوف نعرض لكم طريقة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية أو السجل المدني عن طريق خطوات بسيطه وهى كلآتي .

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية أونلاين

قم بتسجيل الدخول ألي موقع التأمينات الاجتماعية أونلاين وهذا عن طريقة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي أيقونة استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية .

طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

إنشاء حساب وتسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فور تسجيل الدخول ستظهر القائمة الرئيسية يتم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية اختيار بند التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وتسجيل رقم السجل المدني بالخانة الفارغة. بعد إدخال رقم السجل المدني يتم الضغط عن استعلام. سيتم ظهور النتيجة بأنك إما على رأس العمل أو أنك غير عامل ولديك مدة تأمين سابقة .

استعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني

ادخل علي رابط استعلام عن التأمينات برقم الهوية .

اضغط علي الخدمات الإلكترونية.

حدد التامين الاجتماعي علي الإنترنت.

حدد التحقق من الاشتراك.

أملا بياناتك مثل رقم الهوية أو السجل المدني أو رقم الإقامة.

انقر علي أيقونة الاستعلام.

التأمينات استعلام عن مستحقات تأمينية برقم الهوية

جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستعلام عن مستحقات تأمينية برقم السجل المدني ورقم الهوية عن طريق الموقع الرسمي لبوابة التأمينات الاجتماعية بالمملكة .

مؤسسه التأمينات الاجتماعية وجهت الدعوة للمشتركين في برامج التامين على الاستعلام عن مستحقاتهم من خلال موقعها الرسمي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذال لمعرفتهم أن كان لهم رصيد لم يصرف من خلال تقديم طلب من المستحق خلال الفترة السابقة .

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية 1444

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية.

الدخول علي الاستعلام عن مستحقات مالية بالتأمينات الاجتماعية.

أما عن هذه الخطوة فيمكن أن تتم بأكثر من طريقة ونوضح ذلك بالاتي :

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الهوية الوطنية .

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الحفيظة النقدية .

يمكنك أن تختار الاستعلام باسم المشترك المسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية بإدخال اسمه واسم الأب واسم الجد أو اللقب .

يمكنك أن تختار برقم المشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

ثم الضغط علي كلمة بحث

الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية