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عمر شويل - جدة ما هي الفيزا السياحية وكيف أحصل عليها من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الناس، ولكن هي وثيقة يتم منحها للفرد للسماح له بدخول دولة أجنبية، وقد تكون تأشيرة سفر أوزيارة أو إقامة مؤقتة، وتمنح الحق لحاملها بالبقاء في البلد لفترة معينة أيام أو شهور، وتكون لأغراض سياحية فقط وغير مسموح لحاملها بالعمل أو القيام بأي نشاط آخر غير السياحة.

ما هي الفيزا السياحية

هناك بعض الخطوات التي يجب على الشخص التي يرغب بالسفر القيام بها للحصول علي الفيزا السياحية ، وهي:

أتاحت الكثير من الدول إمكانية التقدم بطلب الحصول علىها من خلال الإنترنت.

يقوم المسافر من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر بملء استمارة بالمعلومات والمستندات المطلوبة ليتمكن من الحصول علىها عن طريق الإنترنت.

تضع كل دولة عدد من القواعد والشروط التي يجب إتباعها والالتزام بها حتى يمنح الأجنبي الفيزا السياحية.

بعض الدول لاتوفر الحصول علىها من خلال الإنترنت ولهذا على المسافر الذهاب إلى السفارة أو القنصلية للحصول علىها.

تتيح بعض الدول خدمة الإعفاء من الحصول عليها لبعض الجنسيات فيمكن لأصحاب هذه الجنسيات السفر دون الحاجة لاستخراجها

يمكن الاستفادة من الإعفاء منها بالتسجيل عبر الانترنت للحصول على تصريح بالسفر دون الحاجة إليها ها، ويمكن أيضا لهؤلاء السفر للعلاج أو العمل.

إرشادات خاصة للمسافر بالفيزا السياحية

هناك بعض القواعد التي يجب أن يلتزم بها المسافر بواسطتها وهذه القواعد هي:

غير مصرح بالعمل لحامل لتأشيرة السياحية.

لا يمكن للمسافر بها القيام بأي أنشطة تجارية.

غير مسموح بالدراسة للمسافر بها ، و هي إقامة مؤقتة لحاملها وليست دائمة.

عقوبات كسر التأشيرة السياحية

إذا قام المسافر بكسر ها فقد يعرض نفسه للعقوبات ونوضح ذلك فيما يلي:

فيتم ترحيل هذا الشخص ومنعه من دخول البلد وقد يصل الأمر إلى السجن.

أما إن تم كسرها بغرض اللجوء فيكون أسهل لأنه غرض إنساني ولكن يجب تقديم طلب اللجوء مدعوما بالأسباب.

وهكذا نكون قد بينا ما هي الفيزا السياحية وكيفية الحصول عليها؟ وأوضحنا أن لكل دولة شروط وقواعد خاصة بها للحصول علىها، ونتمنى أن نكون قد استعرضنا الموضوع من جميع جوانبه.