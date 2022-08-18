العالم اليوم - النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 10 سنوات

انتم الان تتابعون خبر النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 10 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 12:21 مساءً - رفع البنك المركزي النرويجي، معدلات الفائدة، بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 1.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2012.

وأشار المركزي النرويجي إلى أنه من المتحمل رفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر مع ارتفاع التضخم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو الماضي 6.8 بالمئة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ يوليو 1988، مع ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات.

وأظهرت بيانات أن نمو اقتصاد النرويج ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الثاني على أساس فصلي، بما يتوافق مع التوقعات، بدعم من انتعاش قطاع الخدمات.

واتجهت البنوك المركزية الكبرى حول العالم خلال الفترة الماضية لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بمعدلات كبيرة من أجل كبح معدلات التضخم غير المسبوقة منذ عدة عقود.