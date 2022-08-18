طلب عاجل من روسيا لأمريكا بشأن لافروف

وقال إليتشيف -اليوم الخميس، إن "روسيا تنطلق من أن الولايات المتحدة ستصدر تأشيرات لوزير الخارجية سيرجى لافروف والوفد بأكمله فى الوقت المناسب للمشاركة فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفا: "بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، فإن لافروف سيرأس الوفد الروسى فى أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن بلاده تدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى السعى لدى الجانب الأمريكى للامتثال الصارم بالتزاماته بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة، بما فى ذلك النظر فى جميع طلبات التأشيرات بحسن نية وفى الوقت المحدد.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت فى فبراير الماضى، عقوبات على لافروف بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا، تشمل حظرا على دخول البلاد وتجميد أصوله فى الولايات المتحدة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، هذه العقوبات بأنها غير شرعية، لافتة إلى أن لافروف ليس لديه حسابات فى بنوك أجنبية، ووفقًا للاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، ينبغى على السلطات الأمريكية ألا تخلق عقبات أمام ممثلى ومسؤولى الدول الأعضاء فى المنظمة لزيارة الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت فى وقت سابق، منح تأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس، الذين خططوا للمشاركة فى مؤتمرات الأمم المتحدة.
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