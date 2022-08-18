التضخم يلتهم الاقتصاد الأمريكى.. وتوقعات متشائمة من الفيدرالى

جدة - نرمين السيد - سجلت نسبة التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية معدلات قياسية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار السلع عالميا، الأمر الذى جعل فرص انحسار ضغوط التضخم ضئيلة.





هذا ما أكده مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إذ قال إن "حل مشكلة التضخم سيستغرق قدرا كبيرا من الوقت، كما أن فرص انخفاض معدلات التضخم لازالت ضئيلة".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأمريكى انكمش بنسبة 0.9% فى الربع الثانى من 2022، وخالف توقعات بنمو 0.5%، كما شهد الربع الأول من 2022 تراجع الاقتصاد الأمريكى أيضا بنسبة 1.6%.

وكان البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد أعلن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالى، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات فى معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة، مشيرا إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج".

من جانبه، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى شيكاغو، إن البنك المركزى الأمريكى قد يزيد أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل فى سبتمبر إذا لم ينحسر التضخم، مضيفاً أن زيادة قدرها 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة أيضاً على الطاولة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.