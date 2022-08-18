ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق فى الجزائر إلى 37 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وتتعامل السلطات الجزائرية مع حرائق ضخمة اتسعت رقعة انتشارها، خصوصا فى المناطق الشرقية، جراء موجة الحر التى تجتاح البلاد.

وقدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلات الضحايا ممن سقطوا إثر الحرائق التى تشهدها بعض ولايات شرقى البلاد، وتحديدا فى ولايتى الطارف وسطيف.

وأعرب الرئيس الجزائرى - فى بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف الدولة وتجنيد جميع أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

يذكر أن الجزائر شهدت اندلاع 106 حرائق منذ بداية أغسطس، دمرت أكثر من 2500 هكتار من الغابات، وقال وزير الداخلية إن بعض الحرائق كانت بفعل فاعل.