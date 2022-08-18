نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك https://www.tawjihi.jo/ الاستعلام عن نتائج الدور الأول التوجيهي في الاردن 2022 حسب الرقم الوطني ورقم الجلوس المملكة الاردنية الهاشمية وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا عن نتائج الدور الأول التوجيهي في الاردن 2022، وذلك صباح اليوم الخميس بناء على الموعد الرسمي الذي اعلنته الوزارة خلال الايام الماضية المعتمد لكي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في مختلف المحافظات بشكل عام، حيث يترقب الطلاب الآن الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2022 من خلال الموقع المفعل من قبل الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في الاردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

نتائج الدور الأول التوجيهي في الاردن 2022

moe gov jo نتائج التوجيهي وقد كانت وزارة التربية والتعليم الاردنية قد أكدت انه قد تم الانتهاء بشكل رسمي من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في جميع المدارس الاردنية بشكل عام، وقد أكدت ان الساعات الاخيرة شهدت رصد النتائج والدرجات وكافة المعدلات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة في مختلف المدارس، وقد اكدت ان نسب النجاح للطلاب هذا العام جاءت على نحو مرتفع بالمقارنة بالسنوات الماضية، وقد تكون تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية لكي يتم من خلاله الاستعلام والحصول على نتائج امتحانات التوجيهي في الاردن رسميا، حيث تم طرح النتائج بعدما تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الاردني في المؤتمر الذي اقيم في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، وأصبحت النتائج متاحة الآن عبر موقع الوزارة ليتم الحصول عليها بسهولة توفيرا للوقت والجهد.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في الاردن

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني ويمكن ان يتم الحصول على نتيجة التوجيهي 2022 في الاردن الكترونيا من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية مباشرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.