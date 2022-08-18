نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة من الترقب والانتظار يعيشها طاب الثانوية العامة في الاردن في هذا التوقيت، وذلك لكي يتم التعرف على نتائج التوجيهي في الاردن 2022، حيث تعتبر نتائج التوجيهي واحدة من أهم النتائج التي تحدد الجامعات التي يلتحق بها الطلاب في العام الدراسي الجديد، وقد انتهت امتحانات طلاب الثانوية العامة في الاردن خلال الفترة الاخيرة في مختلف المحافظات بشكل عام، وقد بدأت ع الفور اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 الأردن جميع المحافظات

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الاردنية بشكل رسمي أنه من المقرر ان يتم اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة في الاردن الدور الاول 2022، رسميا في الساعات الاولى من يوم يوم الخميس الموافق 18 من شهر اغسطس، وذلك بناء على الموعد الرسمي المعتمد من قبل الوزارة والذي اعلنته في وقت سابق، حيث اكدت الوزارة من خلال بيان رسمي خلال الساعات الاخيرة، أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب قد انتهت بالفعل، كما مرت النتائج خلال الساعات الماضية بمرحلة رصد نتائج التوجيهي الاردن 2022 والدرجات الخاصة بجميع الطلاب بشكلٍ عام، وأنه في انتظار الاعلان عن اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم تمهيدا لطرحها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 الأردن عبر

وقد اكدت الوزارة أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة في الاردن سوف تعلن مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، في اطار تسهيل خدمة استخراج النتيجة والمعدل الخاص بالطالب الكترونيا من خلال رقم الجلوس فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية .

ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الاردن.

يتم اختيار نتيجة الدور الاول.

ثم يتم ادخال التخصص الخاص بالطالالأولاذا كان علمي أو ادبي.

يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكلٍ صحيح.

ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.

موقع نتائج التوجيهي 2022

برقم المقعد نتيجة الثانوية العامة الأردنية، لا تزال نتائج التوجيهي في الأردن 2022 قيد الاعتماد ، حيث أن عمليات البحث التي يقوم بها طلاب المدارس الثانوية في الأردن لمعرفة نتائج التوجيهي 2022 في الأردن ، وهي الجولة الأولى التي انتهى الطلاب مؤخرًا من نهايتها ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسمياً المعلومات المتعلقة بموعد إعلان نتائج امتحان التوجيهي وكيفية الحصول عليها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بتحليل نتائج امتحان التوجيهي وعند صدورها سنعرضها لكم.