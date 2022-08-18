نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب منحة أرض مجانية دعم للمحتاجين من الديوان الملكي السعودية رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان الهدف الرئيسي من إنشاء الديوان الملكي السعودي هو تقديم كافة أنواع المساعدات للمواطنين سواء مادية أو عينية، ومن أبرز تلك المساعدات هي تقديم أراضي مجانية لفئة محدودي الدخل بغرض إنشاء منزل عليها للفئات التي ليس لديها مأوى أو سكن خاص بهم، ولكن وضع الديوان الملكي السعودي بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المستحقين لطلب منحة أرض مجانية، وسوف نتعرف على أبرز تلك الشروط، وكذلك طريقة التقديم للحصول على هذه المنحة من الديوان الملكي السعودي.

شروط الحصول على منحة أرض مجانية بالمملكة

لقبول طلب منحة أرض مجانية بالمملكة وضع الديوان الملكي السعودي بعض الشروط والأحكام الضروري توافرها في المواطن الذي يستحق تلك المنحة، ومن أهم وأبرز تلك الشروط:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية من أبوين سعوديين.

إقامة صاحب الطلب في المملكة إقامة كاملة ودائمة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

إثبات قيمة الدخل الشهري وأنه لايستطيع توفر مسكن خاص به وبأسرته.

ألا يكون مقدم الطلب حصل مسبقاً على أى دعم من الديوان الملكي السعودي.

يتم تقديم الطلب إلكترونيا.

ألا يكون مقدم الطلب لديه أرض داخل المملكة مسجلة بإسمه.

طريقة الحصول على منحة أرض مجانية بالمملكة

هناك عدة خطوات بسيطة للحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي وهي:

تسجيل الدخول على موقع الشؤون البلدية والقروية.

اختيار منصة سكني.

ثم تسجيل الدخول عبر بوابة الوحدة الوطنية.

ملء البيانات الشخصية لمقدم الطلب

اختيار الأراضي السكنية.

تقديم المستندات المطلوبة عبر رفعها على الموقع.

تقديم المستندات المطلوبة عبر رفعها على الموقع. اختيار حفظ الطلب.

طريقة الاستعلام على منحة أرض مجانية بالمملكة

لمعرفة حالة الطلب المقدم للديوان الملكي السعودي والحصول على أرض مجانية بالمملكة، هناك طريقة واحدة للاستعلام عنها، وتتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشؤون البلدية والقروية للاستعلام عن منح الديوان الملكي السعودي.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والذي يوجد في الصفحة الرئيسية في الأعلى.

اختيار رابط البوابة الإلكترونية والذي يوجد في قائمة الاختيارات.

اختيار رابط البوابة الإلكترونية والذي يوجد في قائمة الاختيارات. الضغط على الاستعلام عن دعم الأراضي المجانية.

حينها سيظهر لك حالة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

يقدم الديوان الملكي السعودي مجموعة من الخدمات والدعم لجميع الأسر السعودية والمواطنين ذوي الدخل المنخفض، كما تقدم المساعدة المالية والعلاج والأدوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وتمنح الأرض مجانًا للأسر التي لا مأوى لها، الهدف من هذه المنح هو السماح للمواطنين بأن يعيشوا حياة سهلة وكريمة رفع مستوى معيشتهم، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طريقة للحصول على أرض مجانية من الديوان الملكي، وضع الدوان الملكي شروطًا معينة يجب استيفاؤها حتى ينجح الطلب.