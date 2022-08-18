نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول بالعراق من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أدى عدد كبير من طلاب الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول بالعراق والتي بدأت يوم الأربعاء 20 يوليو، وانتهت في صباح اليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي حيث استمرت نحو ثلاث أسابيع، وفي ظل انتشار الأمراض والأوبئة اتخذت الوزارة كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها،وذلك لتوافرها على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقي.

رابط استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي 2022

اقترب موعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول بالعراق بالولايات العراقية جميعا، حيث سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي بعد الانتهاء من أعمال الكنترول من تصحيح، كما سيتم المراجعة ورصد الدرجات بكل شفافية خلال الفترة الحالية، كما يتم اعتماد النتيجة من قبل الوزير بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ثم يتم إعلان الأوائل الصف السادس الإعدادي ثم يتم ظهور النتيجة لجميع الطلبة والطالبات على موقع الوزارة ليتمكنوا من الاستعلام عنها باستخدام الرقم الامتحاني.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 دور أول

يتمكن طلاب الصف السادس الإعدادي العراقي وأولياء الأمور من استخراج نتائج امتحانات الدور الأول من على شبكة الإنترنت عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يكون خطوات الاستعلام عن النتيجة سهلة، والغرض من ذلك حصول الطلاب على النتيجة فور ظهورها فينا يلي سوف نوضح تلك الخطوات: