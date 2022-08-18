LINK نتائج التوجيهي 2022″ نتائج التوجيهي الأردن tawjihi.jo حسب رقم الجلوس والأسم

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعد المدرسة الثانوية واحدة من أكثر السنوات أهمية في حياة الطالب، ويتوقع الطلاب بفارغ الصبر سماع هذه النتائج بشغف لسماع درجاتهم في المدرسة الثانوية في عام 2022، إنها مهمة لأنها ستؤثر على مستقبل الطالب ودوره، يحتوي موقعنا على النص الكامل لهذه القصة مع جميع تفاصيل النتائج في الفقرات التالية، لذلك إذا كنت تريد التعرف على موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2022 يجب أن تتابع هذه المقال معنا.

نتائج التوجيهي الأردن

تاريخ إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في الأردن لهذا العام أعلن عنها وزير التربية والتعليم حيث أنه يمكن للطلاب معرفة المزيد عن النتائج من خلال زيارة رابط نتائج الجمعية العامة الأردنية لعام 2022، كما أنه سيتم الكشف عن النتائج في مؤتمر صحفي خاص يوم الخميس 18 أغسطس 2022 في تمام العاشرة صباحًا، في نفس المؤتمر سوف تبلغ الوزارة أيضًا عن معدلات النجاح في نتائج التوجيهي الأردن.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022

يمكن لجميع المتقدمين الآن الوصول إلى رابط نتائج التوجيهي للأردن 2022 من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو موقع الوزارة للتعرف على درجات الثانوية العامة والحصول على النتيجة، حيث أن بعد إعلانها الرسمي على الموقع الإلكتروني للمنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر على الموقع التالي من هنا.

استخراج نتائج توجيهي الأردن 2022

● الدخول إلى موقع نتائج التوجيهي الرسمي هو الخطوة الأولى وهذا يمكنك الوصول إليه من هنا.

● الخطوة التالية هي كتابة رقم جلوسك المكون من ستة أرقام.

● الخطوة الثالثة هي الضغط على مصطلح البحث لاسترجاع نتائج التوجيهي.

● أخيرًا انتظر قليلاً حتى تظهر النتيجة.

موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2022

أعلن وزير التربية والتعليم موعد صدور نتائج الثانوية العامة 2022 في الأردن لهذا العام، حيث أنه سيتم إعلان النتيجة من خلال مؤتمر صحفي خاص يوم الخميس 18 أغسطس 2022 (18 أغسطس المقبل)، في تمام العاشرة صباحًا، يمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022، كما تعلن الوزارة عن نسب النجاح في الامتحانات في نفس المؤتمر.