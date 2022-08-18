نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الامن الدبلوماسي رجال 1444 رابط نتائج القبول المبدئي للأمن الدبلوماسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الامن الدبلوماسي، أعلنت المديرية العامة للأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa عن أسماء المقبولين مبدئيا في وظائف الأمن الدبلوماسي رجال رتبة (جُندي، وكيل رقيب، عريف، جندي أول)، حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية منذ منتصف نهار اليوم عمليات بحث رهيبة عن رابط استعلام نتائج قبول الأمن الدبلوماسي وكيفية الاطلاع على النتائج بشكل إلكتروني، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنبن لكم الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها كافة المترشحين معرفة نتائج القبول المبدئي بعد أن تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل وما هي الإجراءات التي يجب عليك القيام بها في حالة تم قبولك مبدئيا فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج القبول الامن الدبلوماسي

علاوة على ذلك، أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن فتح باب القبول التسجيل في الوظائف العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة جندي أول في الثامن عشر من شهر شوال الهجري للعام 1443، وتقم معظم الرجال الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل، إلى أن تم غلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 25 شوال 1443هـ، وبداية من يوم 17-08-2022 تم نشر نتائج القبول المبدئي في الأمن الدبلوماسي للرجال على منصة أبشر للتوظيف.

رابط استعلام نتائج قبول الأمن الدبلوماسي للنساء 1443

يمكن لجميع رجال المملكة العربية السعودية الذين تقدموا في وقت سابق على وظائف الأمن الدبلوماسي 1444. الاطلاع على نتائج القبول الأمن الدبلوماسي ومعرفة أسماء المقبولين مبدئيا. عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة بشكل مفصل على النحو التالي:

أولا: الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف. بعدها مباشرة يجب الضغط على خيار أشعار القبول الموجود في القائمة الرئيسية للمنصة.

ثانيا: ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة منك مع مراعاة الدقة والكتابة بشكل صحيحة من ضمن هذه البيانات: رقم الهوية الوطنية. كذلك تاريخ ومكان الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية. أيضا رقم هوية الأب وغيرها من المعلومات الشخصية الخاصة بالمستعلم.

ثالثا: نضغط على مربع عرض النتائج وسوف تظهر نتائج القبول في الأمن الدبلوماسي بكامل تفاصيلها.

في الأخير يمكن لك الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح خطوات معرفة نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال.

الوثائق المطلوبة للمقبولين بشكل مبدئي في الامن الدبلوماسي

احضار أصل شهادة الثانوية العامة أو صورة مصدقه منها أو ما يعادلها.

طباعة نموذج المراجعة وتقديمه أثناء المراجعة.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية + 2 صورة منها.

تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة عبر قياس.

عدد 4 صور شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء مكشوف الرأس.

كتابة رقم الطلب واسم المتقدم خلف الصور الشخصية.

ملف لوضع كافة المستندات مع قلم أزرق.

تقديم شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم السعودية

إحضار كافة الشهادات التي تم تسجيلها عبر أبشر أو الدورات التي تم الحصول عليها من قبل المترشح

ملاحظات هامة للمقبولين في الأمن الدبلوماسي 1443 – 1444

أول شرط يجب على كل مقبول في وظائف الأمن الدبلوماسي أثناء حضوره لاجتياز المقابلة الشخصية الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا

تحميل تطبيق توكلنا (محصن) علي الهاتف الجوال، من أجل استكمال باقي إجراءات القبول

عدم السماح لأي شخص كان بالدخول لمقر لجنة القبول والتسجيل أي مرافق أو مرافقه.

علي المقبولين الحضور إلي مقر اللجنة قبل الموعد بنصف ساعة.

الالتزام بمواعيد المراجعة مع ضرورة إحضار كافة المستندات المذكورة أعلاه.

يُمنع منعًا استخدام الهواتف الجوالة والتصوير في داخل مقار لجان القبول

يجب الحصور إلى المقر بلباس رياضي.

مهام قوات الامن الدبلوماسي

تعمل قوات الامن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية على حماية الشخصيات الدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية المتواجدة داخل تراب المملكة تحمي السفارات والقنصليات الأجنبية الموجودة في المملكة تؤمن الحراسة اللازمة والضرورية للوزارة الخارجية السعودية تعمل على حماية المنشآت والمرافق الدينية والابنية الحكومية التي تتبع لوزارة الداخلية كذلك تعمل على تنظيم مواسم الحج والعمرة، فتؤمن لهم الأماكن والتحركات.

تخصصات الأمن الدبلوماسي المطلوبة 1444

رتبة جندي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كذلك رتبة جندي أول: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها ودورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة.

رتبة وكيل رقيب: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس.

رتبة عريف: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم لمدة عامين فأكثر بعد انتهاء الثانوية العامة.

إلى هنا نكون قد وصلنا بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على الطريقة الصحيحة التي يمكن لكل مترشح من خلالها الاستعلام عن نتائج القبول الامن الدبلوماسي.