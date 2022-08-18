روسيا: أوكرانيا تحضر لعمل عسكرى فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام الأوكرانى يعد استفزازا جديدا فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا.





وقال المتحدث الرسمى باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- فى إفادة، اليوم الخميس- "يستعد نظام كييف للقيام باستفزاز مدوى اليوم فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان فى المحطة".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجمات مدفعية على المحطة، وكذلك تنظيم تدريبات على العمل فى ظروف التلوث الإشعاعى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصفها للمواقع النووية، وخصوصا محطة زابوروجيا الخاضعة للجيش الروسى جنوبى أوكرانيا.