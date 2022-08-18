سلطات زابوريجيا تدعو جوتيريش لزيارة المنطقة

جدة - نرمين السيد - دعا عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا فلاديمير روجوف، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش لزيارة المنطقة للتحقق شخصيا من عدم رغبة سكانها فى البقاء جزءا من أوكرانيا.





وقال روجوف: "سنكون سعداء لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن جاهزون لإظهار كيف تسعى منطقتنا لإحلال حياة سلمية، وكيف يبذل مقاتلو النظام الأوكرانى قصارى جهدهم لمنع ذلك.. يمكن لجوتيريش التحقق شخصيا من عدم رغبة السكان المحليين فى البقاء جزءا من أوكرانيا، ومحاولتهم للعودة إلى وطنهم التاريخى، أى إلى روسيا"، مضيفا أن جوتيريش فى إطار زيارته إلى أوكرانيا قد يزور محطة زابوريجيا الذرية التى تتعرض بشكل منظم للقصف من جانب الجيش الأوكرانى. ومن المتوقع أن يشارك جوتيريش اليوم الخميس، فى إطار زيارته إلى أوكرانيا، فى لقاء مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بمدينة لفوف بغرب أوكرانيا، وسيزور غدا الجمعة، مدينة أوديسا (على البحر الأسود).

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