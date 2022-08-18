” show ” نتائج التوجيهي 2022 في الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة يترقب عدد كبير من الطلاب في جميع المحافظات في الأردن الاعلان عن نتائح التوجيهي التكميلي في الاردن للعام الدراسي 2022، وذلك بعدما تم الانتهاء رسميا من اداء امتحانات الدور الاول لجميع الطلاب في كافة المدارس بجميع المحافظات الأردنية رسميا خلال الايام الماضية، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على النتيجة والمعدل الخاص بالطالب بعدما يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب بناء على مراحل رصد النتائج والدرجات التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم الاردنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في الاردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الاردن

كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم الاردنية عن التفاصيل الخاصة بالاعلان عن نتائج التوجيهي في الاردن 2022، حيث اكدت الوزارة أنه من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة الاعلان رسميا عن نتيجة امتحانات التوجيهي التكميلي الدور الاول لجميع الطلاب، حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائج الثانوية الاردنية 2022 لجميع الطلاب بمختلف التخصصات علمي وأدبي في النصف الثاني من شهر اغسطس الجاري، حيث انتهى الطلاب من اداء الامتحانات في نهاية شهر يوليو الماضي، وقد تم الاعلان عن بداية الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ورصد الدرجات والنتائج والمعدلات، على ان يتم رصد النتائج تمهيدا لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الاردني، ثم يتم اعلانها مباشرةً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

كيفية استخراج نتيجة التوجيهي 2022 في الاردن

tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي، ويمكن لجميع الطلاب واولياء الامور كذلك الحصول على نتيجة امتحانات الدور الاول التوجيهي 2022 في مختلف انحاء الاردن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية الموجودة من خلال الموقع.

يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الاردن 2022.

ثم يتم اختيار ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم بشكل صحيح.

ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لكي تظهر مباشرة من خلال الموقع وتتضمن المعدل والدرجات الخاصة بالطالب.

رابط نتائج الثانوية العامة الاردنية

عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراقبة الدرجات ، يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً للإعلان والاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022 وبحضور وزير التربية والتعليم ، يحضر المؤتمر عدد من القيادات التربوية والإعلان عن المراكز العشرة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية لتهنئة الناجحين ، إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة الأردنية لكل محافظة ونسبة المعيدين لهذا العام، ومن المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الأردن (20 محرم 1444 هـ).

رابط لنتائج التوجيهي الأردن

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 تم توفير رابط نتائج التوجيهي لعام 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. تعد المدرسة الثانوية واحدة من أكثر الأعوام أهمية في حياة الطالب ، وينتظر التلاميذ هذه النتائج بفارغ الصبر لمعرفة درجاتهم في عام 2022. إنها مهمة لأنها ستؤثر على مستقبل الطالب ودوره، توفر الأسطر التالية من هذه القصة على موقع ثقفني جميع تفاصيل النتائج، من خلال الدخول علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ، يمكن للطلاب الحصول على رابط لنتائج التوجيهي من الأردن في عام 2022.