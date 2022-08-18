نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2022.. مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2022، لقد أعلنت مؤخر نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لعام ٢٠٢٢ حيث أنه قد تم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في يوم ١٨ من شهر أغسطس الجاري لعام ٢٠٢٢، وينتظر العديد من الطلاب من شعبة علمي علوم تنسيق كليات المرحلة الثانية ولقد صرحت وزارة التعليم العالي عن الكليات التي سوف يتم ترشيحها للطلاب في المرحلة الثانية في شعبة علمي علوم ،وسوف نوضح لكم في هذا المقال هذه الكليات.

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2022

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2022، لقد صرح وزير التعليم العالي عن تنسيق شعبة علمي علوم لعام ٢٠٢٢ ، حيث يتساءل العديد من الطلاب لشعبة علمي علوم عن بداية تنسيق المرحلة الثانية، ولقد أكدت الوزارة أن تنسيق شعبة علمي علوم يبدأ من حد أدني ٦٠% بمجموع أقل من 365، وسوف نوضح معكم الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية.

• لقد أكدت وزارة التعليم العالي أنه من ضمن الكليات المتاحة في تنسيق شعبة علمي علوم كليات الطب البيطري ولكن بأماكن قليلة للطلاب.

• كلية التمريض من الكليات المتاحة في شعبة علمي علوم.

• وكليات علوم في مختلف محافظات مصر.

• كلية زراعة في عدة محافظات من ضمن كليات المرحلة الثانية أيضا للشعبة علمي علوم.

• كلية حاسبات ومعلومات، كلية أعلام أيضا في بعض المحافظات.

• كلية آثار أيضا من الكليات المتاحة ولكن في بعض المحافظات.

• كلية تجارة أيضا من ضمن الكليات المرشحة أيضا.

• وكليات آداب بتخصصات العلمية هي وكليات تربية مثل أقسام الفيزياء والكيمياء والأحياء.

نصائح وإرشادات تنسيق المرحلة الثانية 2022

يقع الكثير من الطلاب خلال مرحلة التنسيق في الكثير من الأخطاء التي تسبب عدم ترتيب الرغبات بشكل صحيح كما أنه يترتب عليه ضياع الكلية التي يرغب بها الطالب بسبب عدم معرفته لترتيب الرغبات بشكل صحيح، ونوضح لكم أهم النصائح لترتيب الرغبات بشكل صحيح.