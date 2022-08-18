” برقم الجلوس ” الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الأردن 2022 الدور الاول

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي في الاردن 2022 هي أكثر النتائج التي يهتم به آلاف من الطلاب في مختلف أنحاء الاردن في هذا التوقيت، حيث يرغب الطلاب في التعرف على النتائج الخاصة بامتحانات الدور الاول والمعدلات التي تؤهلهم الى الالتحاق بالجامعات في مختلف التخصصات في العام الدراسي الجديد، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا أنه من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الاردن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الاردن

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم الاردنية عملية الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي في الاردن 2022 بجميع المحافظات بشكل عام، وذلك من خلال التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، عن طريق ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

أولا يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية مباشرة.

ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

ومن خلال الخدمات يتم اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي في الاردن.

يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك.

ثم يتم اختيار ادخال كافة البيانات الاساسية الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة من خلال الموقع، وتتضمن النتائج والمعدل الخاص بالطالب.

اعلان نتيجة التوجيهي في الاردن 2022 الدور الأول

وقد اشارت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا خلال الساعات الاخيرة، أن الوزارة تستعد في هذه الساعات لكي يتم اعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي الدور الاول في جميع المحافظات، وذلك بعدما يتم الانتهاء رسميا من رصد كافة النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب، حيث اشارت مصادر رسمية الى أنه سوف يتم اعلان نتائج الطلاب من خلال مؤتمر تعقده وزارة التربية والتعليم الاردنية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 18 من شهر اغسطس، على ان يتم اعلان نسبة النجاح للطلاب ثم طرح النتيجة الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية للحصول على النتيجة فورا.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الاردن

بعد الانتهاء من امتحانات التوجيهي الثانوية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن فترة التصحيح والمراجعة قد تستمر لمدة شهر حتى تكتمل عمليات التصحيح بالكامل ، وذكرت بعض المصادر والمنشورات أن نتائج التوجيهي الأردن متوقعة، أصبحت عمليات البحث أكثر نشاطًا لأنه سيتم الإعلان عنها رسميًا في 20 (أغسطس) من هذا الشهر، يطلب من جميع الطلاب مواكبة آخر الأخبار التي تنشرعبر رابط وزارة التربية والتعليم الاردن وعبر منصات التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة هذه الأخبار ومعرفة التاريخ الرسمي المحدد لذلك.