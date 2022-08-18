رابط نتائج توجيهي الأردن 2022 tawjihi.jo برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي الأردن 2022 ، أمر يشغل بال كثير من أولياء الأمور الذين ينتظرون نتيجة أبنائهم بفارغ الصبر، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022 سوف يتم الإعلان عنها غدًا الخميس القادم الموافق 18 أغسطس 2022.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نسب النجاح في الثانوية العامة بالأرن، وقد نفى وزير التربية والتعليم ما يتم تداوله عن نسب النجاح بالتوجيهي 2022، وقد صرح أن النسب سوف يتم إعلانها في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان النتيجة.

موقع نتيجة التوجيهي الأردن 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية استخراج نتائج التوجيهي عبر موقع وزارة التعليم الأردنية tawjihi jo 2022.

ومن المعروف أن أعمال تصحيح أوراق الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، تبدأ فورًا بعد انتهاء الامتحانات، وقد أكد المسئولين في وزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح أوراق الثانوية العامة قد انتهت، لكن اللجان مستمرة في الفحص والتدقيق ومراجعة الأوراق.

وكان معالي الوزير الدكتور وجيه عويس قد صرح في العام الماضي أن الوزارة ستتيح إرسال النتائج للطلاب على هواتفهم الذكية، وذلك بعد حدوث مشاكل في موقع نتيجة الثانوية العامة الأردن 2021، وذلك بسبب الضغط الشديد على الموقع وقت ظهور النتيجة، مما أدى لتأخر بعض الطلاب في استخراج نتيجة التوجيهي العام الماضي.

وحتى الآن من غيرالمعروف إذا ما كانت تلك الخدمة ستكون متاحة للطلاب، وكان الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بالأردن قد توقع أن تكون نسب النجاح في الثانوية العامة لعام 2022 مرتفعة.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن

بعد إعلان الدكتور وجيه عويس عن النتيجة يوم الخميس في المؤتمر الصحفي سيكون رابط النتيجة متاحة على موقع tawjihi.jo ، ومن المقرر أن يتم الإعلان في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت عمان.

كما سيتم من خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة الأردن 2022، والنسب العامة للنجاح في الشعب المختلفة.

نتائج التوجيهي 2022

ويمكن للطالب استخراج النتيجة عبر موقع tawjihi jo 2022، بعد المؤتمر الصحفي الذي سيقام غدًا الخميس باستخدام عبر الموقع الرسمي حيث سيصبح الرابط متاح بعد ظهور النتيجة مباشرة.

ويمكن استخراج النتيجة بالطريقة التالية:

قم بالضغط على رابط موقع tawjihi jo.

أو ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم واضغط على نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022 ليحولك لموقع نتيجة التوجيهي tawjihi jo.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال الأرقام المطبوعة أمامك على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اضغط على إظهار النتيجة.

في حالة عدم ظهور النتيجة، أو تعطل الموقع أثناء استخراج النتيجة، قم بتحديث الصفحة وأعد المحاولة، حتى تظهر النتيجة فقد يكون الضغط على الموقع كبير في وقت الإعلان عن النتيجة مباشرة.