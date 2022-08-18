نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس الأن على tawjihi.jo موقع نتائج الطلاب الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعل محركات البحث الآن عن رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد ظهور النتائج الذي يكون خلال ساعات قليلة من الآن في ظل ترقب وانتظار ألاف الطلاب وأولياء أمورهم، و تتزايد معدلات البحث بشكل كبير منذ الصباح عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالأردن والتي أكدت وزارة التعليم أن إمكانية الاستعلام عنها ستكون بشكل إلكتروني، وإليكم التفاصيل.

رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس

انتهت وزارة التربية والتعليم الأردنية من تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس، ومن المفترض أن يعقد اجتماع في العاشرة صباحا اليوم في مقر الوزارة، و سيتم بث الاجتماع على الهواء مباشرة ويتم من خلال هذا الاجتماع الإعلان عن معدلات ونسب نجاح الطلاب الأردنيين وخريجي المدارس الثانوية بكافة الشعب، وكذلك يتم اعلان اسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة الأردنية لعام 2022

خطوات ورابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب خلال ساعتين تقريبا من الآن الدخول على رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس، وهو الرابط الذي خصصته الوزارة لإعلان النتائج، واتباع الخطوات التالية لتظهر النتيجة على الفور.

الخطوة الأولى ، إذهب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية www.tawjihi.jo .

قم باختيار خدمة نتائج الثانوية العامة الأردنية.

ابدأ في تدوين اسمك بالكامل في المربع المخصص له.

ثم ادخل رقم جلوسك في المكان المخصص له.

حدد القسم أدبيًا أو علميًا.

ثم حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

وانقر على الرمز الذي يعرض النتيجة.

اعلان نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس

بدأت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية في التصديق والموافقة على معدلات نجاح الطلاب في الثانوية العامة الأردنية 2022 ، وعليه حرصت الوزارة على تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس للتسهيل على الطلاب وذويهم عملية استخراج النتائج بشكل الكتروني دون الذهب إلى المدارس او مقرات الوزارة، وكان ذلك للحد من ظاهرة التزاحم والتكدس التي كانت تحدث من قبل وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا.