نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi.jo” رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل رسمي عن كافة التفاصيل التي تتعلق بإعلان نتيجة التوجيهي التكميلي في الأردن 2022، حيث يترقب الطلاب الآن التعرف على النتيجة والمعدلات الخاصة بجميع المدارس المنتشرة في كافة المحافظات بشكل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول في جميع المدارس خلال الأيام الأخيرة وذلك في نهاية شهر يوليو، وقد جاءت الامتحانات بناءً على تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية الهامة التي اكدت عليها الوزارة في سير الانتخابات وكذلك تصحيح الامتحانات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات استخراج نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس.
نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال بيان رسمي تم إعلانه خلال الفترة الأخيرة، أنه من المقرر ان يتم اعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب التوجيهي التكميلي في الأردن خلال النصف الأخير من شهر أغسطس، فقد أكدت بعض المصادر داخل الوزارة أن يتم اعلان النتيجة يوم 20 من شهر أغسطس، والتي تعلن بعدما تم اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يتم في هذا التوقيت العمل على رصد النتيجة بعدما تم انهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الأيام الأخيرة، على ان يتم طرح النتيجة عبر موقع الوزارة ليتم الحصول عليها بالرقم الجلوس الخاص بالطالب.
رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022
وقد سهلت وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الحصول على نتيجة امتحانات التوجيهي التكميلي في الأردن، على ان يتم الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة مباشرة برقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- اكدت الوزارة انه يتم الحصول على النتيجة من خلال الدخول مباشرة من خلال رابط موقع نتائج التوجيهي الرابط وزارة التربية والتعليم .
- أو من خلال الدخول بشكل مباشر على رابط الرسمي الى نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo.
- بعد ذلك يتم اختيار الضغط على أيقونة نتائج التوجيهي 2022”.
- ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم بشكل صحيح.
- ومن ثم يتم الضغط على ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة عبر الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “tawjihi.jo” رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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