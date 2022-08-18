نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi.jo” رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل رسمي عن كافة التفاصيل التي تتعلق بإعلان نتيجة التوجيهي التكميلي في الأردن 2022، حيث يترقب الطلاب الآن التعرف على النتيجة والمعدلات الخاصة بجميع المدارس المنتشرة في كافة المحافظات بشكل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول في جميع المدارس خلال الأيام الأخيرة وذلك في نهاية شهر يوليو، وقد جاءت الامتحانات بناءً على تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية الهامة التي اكدت عليها الوزارة في سير الانتخابات وكذلك تصحيح الامتحانات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات استخراج نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس.

نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال بيان رسمي تم إعلانه خلال الفترة الأخيرة، أنه من المقرر ان يتم اعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب التوجيهي التكميلي في الأردن خلال النصف الأخير من شهر أغسطس، فقد أكدت بعض المصادر داخل الوزارة أن يتم اعلان النتيجة يوم 20 من شهر أغسطس، والتي تعلن بعدما تم اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يتم في هذا التوقيت العمل على رصد النتيجة بعدما تم انهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الأيام الأخيرة، على ان يتم طرح النتيجة عبر موقع الوزارة ليتم الحصول عليها بالرقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابط استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الحصول على نتيجة امتحانات التوجيهي التكميلي في الأردن، على ان يتم الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة مباشرة برقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.