نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.tawjihi.jo 2022 موقع نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني في الأردن عبر وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بالمملكة الهاشمية في عمان والمحافظات الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني في الأردن، تم توفير نتائج التوجيهي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وذلك خلال الساعات القادمة، وذلك على حسب ما جاء في مصادر الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث أن نتائج شهادة الثانوية العامة التوجيهي ومن خلال مقالنا اليوم سوف نذكر لكم باقي التفاصيل عن نتائج الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية moe gov jo نتائج التوجيهي.

نتائج التوجيهي في الأردن 2022

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق18اغسطس 2022، وذلك بالتزامن بما جاء في الصحف الرسمية بالأردن، ويذكر أن عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات يبلغ عددهم 207283 ألف طالب وطالبة، ويمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

موقع نتائج التوجيهي 2022 في الأردن

المملكة الاردنية الهاشمية وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي بما أنه اقتربت ظهور نتيجة التوجيهي في الأردن، فقدمت الوزارة عدة خطوات يجب القيام بها للحصول على نتيجة الثانوية العامة، وهي:

يتم التوجه أولا إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردني .

الدخول أيضا إلى موقع توجيهي جو.

النقر على خانة النتائج للصف الثالث الثانوي.

ومن ثم يتم ملئ الخانات بالبيانات الخاصة بالطالب، سواء الاسم، أو رقم المقعد.

ومن ثم يتم إرسال البيانات لتظهر النتيجة.

وبذلك تم عرض نتيجة التوجيهي من خلال الاسم الكامل للطالب ورقم الجلوس، حيث سوف تتعرف على كافة تفاصيل النتيجة بكل سهولة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الأردن

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني تم الإعلان من قبل مدير إدارة الامتحانات في الأردن عن اقتراب موعد ظهور نتيجة التوجيهي، إذ يقوم كافة العاملين بالوزارة في الانتهاء من عملية التصحيح، وأيضا لمراجعة الدرجات ورصدها في الكونترول، وذلك ليتم اعتماد النتيجة لعامة 2022 بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم في الأردن.

تم إتاحة النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، إذ يستطيع كافة الطلاب معرفة نتيجة التوجيهي من خلال رقم الجلوس، دون الذهاب إلى المدارس، وهذا عبر رقم الجلوس المخصص للطالب.

وفي ختام المقال نكون قد وضحنا موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة توجيهي الأردن من القسمين من الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى توضيح طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة في الأردن 2022.